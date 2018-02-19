По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капительного строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление.

ЖК «Граф Орлов» – строящийся жилой комплекс, фасадом выходящий на одну из главных магистралей Петербурга – Московский проспект. Комплекс расположен недалеко от станции метро «Московская», в квартале между Московским проспектом и Варшавской улицей и гармонично вписывается в окружающую имперскую застройку.

Для удобства жильцов предусмотрены: пешеходный променад, улучшенная отделка холлов, лобби, лифтов и парадных, многоуровневый теплый охраняемый паркинг, энергосберегающие стеклопакеты, бесшумные скоростные лифты со спуском на уровень паркинга, современные инженерные и противопожарные системы, круглосуточная служба охраны и консьержей, специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями. В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes.

В новостройке представлен широкий выбор жилья площадью от 24 до 170 м2: от студий и апартаментов до просторных 4-комнатных видовых квартир. Четвертый корпус комплекса будет введен в эксплуатацию в середине этого года.

ЖК "Граф Орлов" - застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty