Найденный с пакетом на голове младенец на Союзном умер, пока мать ходила в кинотеатр

Следственный комитет Петербурга сообщил обстоятельства смерти грудного ребенка, которого обнаружили в кроватке с полиэтиленовым пакетом из-под памперсов на голове. Как сообщили в ведомстве 19 февраля, мать оставила без присмотра шестимесячного сына в компании с полуторагодовалым братом.

Напомним, что тело ребенка обнаружили вечером 16 февраля в доме на Союзном проспекте. В городском следственном управлении СК заявили, что 20-летняя петербурженка вместе с сожителем отправилась в кино, оставив детей без присмотра. Ушла пара около четырех часов дня, спустя три часа они вернулись и нашли младшего ребенка в кроватке бездыханным. Врачи скорой помочь уже ничем не смогли.

Против матери возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, ей предъявлено обвинение.