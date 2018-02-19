Роскомнадзор защитил «Дождь» и еще пять каналов от пиратов

Доступ к пиратским трансляциям шести федеральных телеканалов ограничил Роскомнадзор. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 19 февраля.

«На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав на трансляции телеканалов ТВ-3, ТНТ, СТС, «Дождь», «Пятница» и REN-TV», – отметили в пресс-службе.

Более 200 интернет-ресурсов уже перестали распространять чужой контент, еще 32 думают, соглашаться ли с требованиями Роскомнадзора. Ранее два десятка сайтов уже ответили для себя на этот вопрос отрицательно, а потому оказались заблокированы.