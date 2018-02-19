Дуров привлек на развитие Telegram 850 млн долларов

Первичное размещение ценных бумаг позволило основателю Telegram Павлу Дурову привлечь 850 млн долларов. Деньги он планирует направить на развитие собственной блокчейн-платформы и развитие мессенджера.

Как пишет 19 февраля «Лента.ру», средства в проект вложил 81 инвестор, причем лишь 7% из них имеют отношение к России. В числе отечественных предпринимателей ранее назывались миллиардер Роман Абрамович и основатель Qiwi Сергей Солонин. Инвесторы покупали ценные бумаги, которые подразумевают участие в будущем распределении криптовалюты – токенов.

Привлеченные средства пойдут на развитие мессенджера и создаваемой Дуровым блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой gram. Её запуск планируется до 31 октября 2019 года. Если этого не произойдет — инвесторы получат свои деньги обратно.

Напомним, что Forbes оценил личное состояние создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в 1,7 млрд долларов.