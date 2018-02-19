Выстрел пушки Петропавловской крепости дал старт экспедиции в Арктику

Участники автоэкспедиции «От Балтики до Арктики» взяли курс из Петербурга на Русский Север. За восемь дней они проедут шесть регионов страны. Старт поездки ознаменовал выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в полдень 19 февраля.

В экспедиции, организованной «Российской газетой» и информационным агентством БНК из Коми, принимают участие 14 человек на четырех внедорожниках. За рулем головного автомобиля – знаменитый гонщик Антон Мельников, обладатель Кубка России по ралли-рейдам, победитель ралли-марафона «Шелковый путь» серии «Дакар».

В составе участников – директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская и генеральный директор – главный редактор БНК Алексей Лазарев, депутат Госсовета Республики Коми Степан Чураков, директор автосалона-спонсора проекта Андрей Дю, шоумен Константин Басков. А также журналисты «Российской газеты» и БНК, водители и механики. Чуть больше чем за неделю им предстоит проехать 12 городов и свыше шести тысяч километров. Кроме Санкт-Петербурга, участники посетят Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ — так называемое «Серебряное ожерелье России».

Цель экспедиции – рассказать о Русском Севере и жизни в глубинке, показать туристический потенциал арктических регионов, напомнить о народных традициях. За восемь дней путешественники побывают в малоизвестных уголках Северо-Западного региона, встретятся с интересными людьми, расскажут о редких экспонатах из местных музеев. Итогом поездки станут интересные материалы, которые опубликуют в «Российской газете» и БНК.

Первая остановка пробега намечена в Тихвине — уже сегодня в 16 часов. Финиш запланирован 26 февраля в Нарьян-Маре.