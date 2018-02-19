Вице-губернатор Петербурга Серов ушел в отпуск для работы в штабе Путина

Вице-губернатор Петербурга Константин Серов ушел в отпуск. Эту информацию «Фонтанке» 19 февраля сообщил пресс-секретарь чиновника Михаил Калинин.

«Константин Николаевич Серов ушел в отпуск для работы в региональном штабе в должности соруководителя штаба», – отметил он. Объяснить, чем именно «соруководитель» будет заниматься, Калинин не смог, однако подчеркнул, что он – «не сопредседатель».

По информации «Фонтанки», Серов будет занимать должность заместителя сопредседателя штаба Путина в Петербурге, ректора Горного университета Владимира Литвиненко. В этом качестве он уже выступил в понедельник утром на штабном совещании.

Другим заместителем Литвиненко должен стать спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров. Однако, как утверждают источники «Фонтанки», в этом качестве он будет присутствовать в штабе неофициально. В пресс-службе петербургского парламента не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. Отметим также, что вокруг петербургского штаба в период его формирования развернулось соперничество между представителями Смольного с полпредством и Горного. Изначально Литвиненко не был утвержден в качестве сопредседателя петербургского штаба кандидата в президенты Владимира Путина. После официального объявления имен руководителей штаба – студентки, директора завода и ветерана – он также заявил о своем председательстве, кроме того, в его пресс-службе сообщили о назначении спикера городского ЗакСа Вячеслава Макарова «заместителем руководителя». В Москве в течение недели думали, как выйти из сложившегося казуса, в итоге оставили в петербургском отделении четырех сопредседателей, заменив директора завода на главврача госпиталя, но исключив при этом из штабной структуры главу парламента.