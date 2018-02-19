В Образцовом квартале проводили зиму

Традиционным сжиганием чучела окончился праздник Масленицы в Образцовых кварталах. Жители с удовольствием приняли участие в традиционных русских забавах и конкурсах.

Жители разных корпусов с удовольствием перетягивали канат друг у друга. Состязания ждали и настоящих мужчин. Традиционно они отжимали гирю левой и правой рукой. Всех гостей на празднике ждали горячие напитки, блины и колбаски, которые жарили в зоне для барбекю.

Праздник Масленицы был организован во дворе малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал». Дома сданы больше года назад. Все жители уже давно знают друг друга и продолжают по сей день участвовать не только в общих собраниях ТСЖ, но и активно участвуют в жизни дома в дни праздников.

«Именно активная жизненная позиция и объединяет жителей «Образцового квартала». Мы лишь оборудовали на территории ЖК зону для барбекю, а жильцы дома ее усовершенствуют, покупают новое оборудование и даже в зимний период выходят из своих квартир и на территории ЖК жарят сосиски или мясо на открытом воздухе», – говорит начальник отдела продаж ООО «Терминал-Ресурс» Елена Тян.

В празднике приняли участие как жители Образцового квартала, так и их будущие соседи из второго Образцового. Для оперативности и удобства для будущих новоселов на празднике присутствовали представители компаний по ремонту, которые тут же производили расчеты по стоимости работ.

Напомним, что в «Образцовом квартале» еще осталось несколько квартир, которые продаются по специальным ценам. Документы на ввод дома в эксплуатацию переданы на прошлой неделе в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, и в скором времени застройщик получит официальное подтверждение о вводе дома в эксплуатацию. За всеми подробностями следите на сайте www.devcent.ru или по телефону 719-19-19.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya