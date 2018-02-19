В Мексике произошло очередное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в районе мексиканской столицы Мехико.

Whoa. Here’s the earthquake in Mexico visibly shaking the Milenio newsroom. Good vibes to our neighbors to the South. Hope everyone is healthy and out of harm’s way. pic.twitter.com/pJWrlDIBSU — Adam Best (@adamcbest) February 17, 2018

Об этом 19 февраля сообщает РБК со ссылкой на Reuters и данные Геологической службы США. Эпицентр толчков располагался в 43 км восточнее границы штата Оаксака, на глубине 10 км.

17 февраля в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,2. После него было зафиксировано 122 афтершока. Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 км, в 53 км к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа в штате Оахака. Толчки ощущались в том числе в Мехико. По словам свидетелей, дома в старой части города тряслись.