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19.02.2018 12:03

"Открытая Россия" заявила об избиении активиста в Петербурге

Активиста "Открытой России" Олега Максакова избили на Приморском проспекте в Петербурге утром 19 февраля. Об этом "Фонтанке" сообщила член федерального совета общественной организации Наталья Грязневич.

"В подъезде его дома на него напали двое и избили. Ничего не сказали, ничего не отняли. Олег в сознании, сам смог вызвать скорую", – отметила Грязневич.

Сейчас, по ее словам, Максаков находится в Александровской больнице. По данным Грязневич, супруга оппозиционера видела нападавших и уверена, что они ждали именно его.

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что устанавливают обстоятельства случившегося. 

Олег Максаков состоит не только в "Открытой России", но и в ПАРНАСе. Участвовать в оппозиционных акциях начал в 2013 году. В числе прочих организовывал антивоенные акции и кампанию в защиту парка 300-летия.

 


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Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
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