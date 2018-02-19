"Открытая Россия" заявила об избиении активиста в Петербурге

Активиста "Открытой России" Олега Максакова избили на Приморском проспекте в Петербурге утром 19 февраля. Об этом "Фонтанке" сообщила член федерального совета общественной организации Наталья Грязневич.

"В подъезде его дома на него напали двое и избили. Ничего не сказали, ничего не отняли. Олег в сознании, сам смог вызвать скорую", – отметила Грязневич.

Сейчас, по ее словам, Максаков находится в Александровской больнице. По данным Грязневич, супруга оппозиционера видела нападавших и уверена, что они ждали именно его.

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что устанавливают обстоятельства случившегося.

Олег Максаков состоит не только в "Открытой России", но и в ПАРНАСе. Участвовать в оппозиционных акциях начал в 2013 году. В числе прочих организовывал антивоенные акции и кампанию в защиту парка 300-летия.