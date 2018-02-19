Банкноты в 2000 рублей начали подделывать, фальшивку обнаружили на Дальнем Востоке

В Амурской области мужчина расплатился на автозаправочной станции фальшивой банкнотой нового образца номиналом в две тысячи рублей с изображением космодрома Восточный, возбуждено уголовное дело, сообщает региональная прокуратура.

Как информирует надзорное ведомство 19 февраля, информация о фальшивке поступила в дежурную часть полиции от оператора заправки в селе Среднебелая Ивановского района Амурской области.

"Сотрудниками ОМВД России по Ивановскому району данная купюра была изъята. В ходе исследования было установлено, что она изготовлена не производством ФГУП "Гознак", а путем цветной струйной печати, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ)", — сообщает прокуратура, уточняя, что случился инцидент ещё 8 февраля.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом.

Банк России представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым. Российские банки завершают подготовку оборудования к приему новых купюр. Напомним, что Банк России рекламировал новые банкноты видеоклипом, в котором поучаствовала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.