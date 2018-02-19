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19.02.2018 20:00

Setl City завершает отделку корпусов 2-й очереди ЖК «Невские паруса»

Setl City завершает отделку корпусов 2-й очереди ЖК «Невские паруса»
Setl City

Setl City выполняет финальную отделку корпусов 1.1-1.3 второй очереди ЖК «Невские паруса» в Невском районе Санкт-Петербурга.

Ведутся работы по оштукатуриванию стен, устройству кровли паркинга. Специалисты монтируют лифты и инженерные сети.

Плановый ввод 26-этажных корпусов в эксплуатацию намечен на 2 квартал 2018 года. В четырехсекционном доме спроектированы квартиры от студий до двухкомнатных общей жилой площадью более 55,3 тыс. кв. м. Все секции дома объединены встроенно-пристроенной автостоянкой площадью 8,9 тыс. кв. м, рассчитанной на 531 машину.

Отметим, что также готовится к сдаче детский сад, расположенный во дворе ЖК. Трехэтажное здание общей площадью более 5 тыс. кв. м рассчитано на 220 малышей. В нем спроектирован бассейн, залы для музыкальных занятий и физкультуры, спальни и пищеблок. Во дворе будет благоустроена игровая зона со спортивными площадками, оформлены газоны, высажены деревья и кустарники. Плановый срок ввода в эксплуатацию – 2 квартал 2018 года.

Жилой комплекс «Невские паруса» располагается в живописном месте  на левом берегу Невы, где русло реки делает крутой поворот. Брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" -  застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations


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