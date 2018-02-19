Петербуржец, выставивший дочь на балкон в мороз и обливший водой, отправится в колонию

Калининский районный суд Петербурга приговорил отца, который облил дочь холодной водой и отправил на мороз. За многолетние издевательства над ребёнком мужчина расплатится тремя годами колонии.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 19 февраля, жителя Северной столицы признали виновным в истязании и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В ходе процесса установлено, что отец в течение 10 лет регулярно избивал и оскорблял дочь. В марте прошлого года 15-летняя школьница, получив не менее 16 ударов кулаками, оказалась выставленной на балкон. Разъярённый папаша облил её холодной водой и угрожая лыжной палкой запретил возвращаться в квартиру. Девушка попыталась спастись и спрыгнула с балкона второго этажа. Побег для неё закончился черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и повреждением позвонка.

Подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Его отправили в колонию на 3 года и 1 месяц. В счет удовлетворения морального и материального вреда суд взыскал в пользу потерпевшей 1 816 890 рублей.