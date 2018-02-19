Только в «Петербургской Недвижимости»: мебель в квартиру, телевизор – в подарок

Компания «Петербургская Недвижимость» продолжает акцию в рамках предложения «Квартира с отделкой, мебелью и техникой». При заказе полной меблировки квартиры до конца февраля клиенты получат в подарок сверхтонкий LED-телевизор Philips.

Услуга «Квартира с отделкой, мебелью и техникой» разработана «Петербургской Недвижимость» и Setl City совместно с «Первой мебельной фабрикой». Это возможность переехать в новую квартиру, полностью готовую для комфортной жизни.

фото предоставлено компанией Setl City

В предложение входит качественная мебель и техника для кухни, мебель для спальни, гостиной, детской и прихожей – все по специальной цене, которая доступна только для покупателей квартир в «Петербургской Недвижимости». Услуга распространяется на студии, одно- и двухкомнатные квартиры в жилых комплексах Setl City. На выбор представлены два цветовых решения фасадов – «Ваниль» и «Шоколад», которые превосходно сочетаются с аналогичными вариантами отделки от застройщика.

Заказать полную меблировку можно в любой момент после заключения договора о покупке квартиры. Вся мебель изготавливается по индивидуальным замерам всего за 21 рабочий день, благодаря чему переезд пройдет без потери времени и лишних хлопот. Доставка, сборка, установка мебели и подключение техники для клиентов «Петербургской Недвижимости» бесплатны.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Сроки проведения акции с 19.02 до 28.02.2018, организатор акции ЗАО «Первая мебельная фабрика», ИНН 7813054206, адрес юридического местонахождения: 197374, г Санкт-Петербург, Мебельный проезд, д. 4, подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения на сайте https://www.spbrealty.ru/club/offer/tolko-v-yanvare-mebel-v-kvartiru-televizor-v-podarok или по телефону 33-55555