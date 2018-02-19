СМИ сообщили о разборках, устроенных главой Якутии на борту самолёта

Губернатора Якутии Егора Борисова обвиняют в дебоше на борту самолёта. Глава региона якобы вместе с помощником оскорблял экипаж и угрожал ему увольнением. Сотрудникам «Аэрофлота» потребовалась помощь полиции.

Как пишет 19 февраля Znak.com, Борисов улетал вчера из Шереметьево рейсом Москва – Якутск вместе с помощником Евгением Шигаповым и супругой Прасковьей Борисовой.

Согласно опубликованному внутреннему отчету «Аэрофлота» об инциденте, глава Якутии в процессе якобы отказался выполнять требования экипажа (по данным РенТВ, причиной инцидента стал непредъявленный посадочный талон) и начал грозить сотрудникам авиакомпании увольнением, ссылаясь на свои дружеские отношения с министром транспорта Максимом Соколовым, и даже пытался звонить руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько.

Помощник Шигапов при этом полностью поддерживал шефа и даже якобы применил силу к бортпроводнице. После чего он был снят с рейса и доставлен в отдел полиции в Москве. Борисов при этом улетел, остаться на борту ему, по данным СМИ, позволили продемонстрированные женой медицинские документы. Губернатора не проверяли на алкогольное и наркотическое опьянение. У его помощника признаков таковых не нашли.

В «Аэрофлоте» «Фонтанке» сообщили, что пока не комментируют ситуацию. Какие-либо пояснения от авиакомпании могут появиться позднее.