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19.02.2018 11:29

СМИ: Проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

Допинг-проба «Б» российского призера Олимпиады керлингиста Александра Крушельницкого подтвердила наличие запрещенного препарата в организме спортсмена. Как 19 февраля сообщает сайт Inside the Games, в ней так же, как и в допинг-пробе «А», обнаружили мельдоний.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) начал официальное расследование в отношении Крушельницкого. Напомним, в допинг-пробе «А» бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний. Спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный препарат на сборах в Японии . На понедельник было запланировано вскрытие допинг-пробы «Б». Официально о результате, как сообщает спортивная пресса, будет заявлено сегодня вечером или завтра утром.

Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн. Предполагается, что в такой ситуации положительный допинг-тест одного из спортсменов может привести к ужесточению ограничительных мер.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане продлится до 25 февраля.


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