СМИ: Олег Дерипаска уйдет с руководящих постов

Миллиардер Олег Дерипаска может покинуть должности президента в En+ Group и «Русале». Решение якобы принимается на фоне включения бизнесмена в «Кремлёвский список» США и скандала с Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка.

Как пишет 19 февраля РБК, об уходе Дерипаски предположительно станет известно до конца недели. При этом он сохранит пост неисполнительного директора в советах директоров компаний. Преемником Дерипаски в En+ может стать генеральный директор компании Максим Соков, а в «Русале» — гендиректор Владислав Соловьев.

Причиной ухода Дерипаски с постов называют то, что поставленные перед компаниями задачи были выполнены и ему нет смысла лично оставаться на руководящих позициях. Кроме того, он якобы планирует сконцентрироваться на работе в группе ГАЗ, к которой присматривается для партнерства Volkswagen.

Напомним, что Олег Дерипаска стал фигурантом «Кремлевского списка» в США, где допускают возможность применения к упомянутым в нём лицам персональных санкций. Кроме того, отдых олигарха на яхте в компании Насти Рыбки и вице-премьера Сергея Приходько с подачи девушки стал достоянием общественности, и сейчас бизнесмен через суд пытается привлечь её к ответственности.

Ранее Настя Рыбка дала «Фонтанке» эксклюзивное интервью.