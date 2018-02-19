CAS начал официальное расследование дела о допинге керлингиста Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) официально зарегистрировал дело о нарушении антидопинговых правил российским призером Олимпиады по керлингу Александром Крушельницким.

«По просьбе МОК, CAS инициировал процедуру расследования в отношении Александра Крушельницкого. Дата слушания еще не установлена, и на данный момент никакой дополнительной информации не будет», – цитирует заявление CAS сайт телеканала «Матч ТВ» 19 февраля .

Напомним, в допинг-пробе «А» бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний. Спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный препарат на сборах в Японии. На понедельник запланировано вскрытие допинг-пробы «Б».

Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн. Предполагается, что в такой ситуации положительный допинг-тест одного из спортсменов может привести к ужесточению ограничительных мер.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане продлится до 25 февраля.