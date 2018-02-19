«Бельгия» в интерьере: как выдержать стиль

Какие ассоциации возникают при слове Бельгия? Не только шоколад, вафли и «писающий мальчик». Бельгия ассоциируется еще и искусством интерьера, и справедливо. Этот стиль настолько узнаваем, что спутать его с другим невозможно. Хотите создать что-то подобное у себя дома? Соблюдайте три правила

Считается, что «бельгийский» стиль, популяризированный Акселем Вервоордтом в 1970-х, – это некий современный вариант фламандского направления в интерьере, модного в еще XVII веке. Многие его принципы стиля идут еще оттуда.

Цветовая палитра

В «бельгийском» интерьере тон задают светлые кофейные оттенки: бежевый, кремовый, цвет слоновой кости. Если добавить чего-то потемнее: шоколадного, коричневого, венге, – помещение станет более уютным и «теплым». Агрессивные цветовые акценты противопоказаны. Если и добавлять другие тона – то холодные и нежные, например, бирюзовый. Вообще, цвет в бельгийском интерьере используется скорее для создания настроения, а не для привлечения внимания к деталям.

Фото предоставлено компанией «Северный город»

Сочетание несочетаемого в мебели

Хромированные поверхности а-ля хай-тек у нас могут свободно соседствовать с грубыми дощатыми столами, лавками, простыми натуральными материалами. Например, в соответствии с фламандскими традициями, мебель можно «одевать» в чехлы, в том числе из хлопковых материалов или небеленого льна. В современных условиях нужного эффекта можно достичь, используя отделку из натуральных материалов или имитирующую их, например, керамическую плитку «под дерево».

Фото предоставлено компанией «Северный город»

Шарм старинных вещиц

Многим известен антикварный бельгийский стиль, использующий вещи с неповторимой историей или искусственно состаренные. Они добавляют интерьеру атмосферности. Будь это модель старинного парусника или репродукция географической карты. Хорошо смотрятся декоративные вазы и блюда на полу, всевозможные плетеные корзины, большие кованые светильники. Хотя это решение и кажется чересчур очевидным, есть смысл подобрать репродукции картин знаменитых фламандских мастеров.

Покупателям квартир в жилых комплексах Green City и Ultra City компании «Северный город» доступны два варианта полной отделки: «Бельгия» и «Скандинавия». В отделку входят не только традиционные обои, ламинат и плитка на полу, подоконники, розетки, выключатели. Чтобы просто расставить мебель и сразу начать жить, предусмотрены и такие необходимые мелочи, как карнизы для штор и настенные светильники.

Справка о компании Группа RBI

Green City – застройщик ЗАО "Северный город", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/