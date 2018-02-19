«Бельгия» в интерьере: как выдержать стиль
Считается, что «бельгийский» стиль, популяризированный Акселем Вервоордтом в 1970-х, – это некий современный вариант фламандского направления в интерьере, модного в еще XVII веке. Многие его принципы стиля идут еще оттуда.
Цветовая палитра
В «бельгийском» интерьере тон задают светлые кофейные оттенки: бежевый, кремовый, цвет слоновой кости. Если добавить чего-то потемнее: шоколадного, коричневого, венге, – помещение станет более уютным и «теплым». Агрессивные цветовые акценты противопоказаны. Если и добавлять другие тона – то холодные и нежные, например, бирюзовый. Вообще, цвет в бельгийском интерьере используется скорее для создания настроения, а не для привлечения внимания к деталям.
Сочетание несочетаемого в мебели
Хромированные поверхности а-ля хай-тек у нас могут свободно соседствовать с грубыми дощатыми столами, лавками, простыми натуральными материалами. Например, в соответствии с фламандскими традициями, мебель можно «одевать» в чехлы, в том числе из хлопковых материалов или небеленого льна. В современных условиях нужного эффекта можно достичь, используя отделку из натуральных материалов или имитирующую их, например, керамическую плитку «под дерево».
Шарм старинных вещиц
Многим известен антикварный бельгийский стиль, использующий вещи с неповторимой историей или искусственно состаренные. Они добавляют интерьеру атмосферности. Будь это модель старинного парусника или репродукция географической карты. Хорошо смотрятся декоративные вазы и блюда на полу, всевозможные плетеные корзины, большие кованые светильники. Хотя это решение и кажется чересчур очевидным, есть смысл подобрать репродукции картин знаменитых фламандских мастеров.
Покупателям квартир в жилых комплексах Green City и Ultra City компании «Северный город» доступны два варианта полной отделки: «Бельгия» и «Скандинавия». В отделку входят не только традиционные обои, ламинат и плитка на полу, подоконники, розетки, выключатели. Чтобы просто расставить мебель и сразу начать жить, предусмотрены и такие необходимые мелочи, как карнизы для штор и настенные светильники.
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Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/