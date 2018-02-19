В Петрикирхе Российский роговой оркестр поддержит людей с нарушениями развития

Российский роговой оркестр сыграет благотворительный концерт в Петрикирхе 26 февраля в семь вечера. Все средства, которые пожертвуют горожане, пришедшие послушать уникальный оркестр, будут направлен в Благотворительный фонд «Близкие другие» – на поддержку людей с множественными нарушениями развития.

Музыку роговых оркестров со времен императрицы Елизаветы Петровны иностранцы называли волшебной и «предметом, коим русские могут с полным правом прославиться». Расцвета оркестры достигли при Екатерине Великой: каждый достигший определенного уровня достатка и уважения вельможа заводил у себя собственный роговой оркестр.

Дирижер Сергей Поляничко создал Российский роговой оркестр в 2006 году. В его составе 17 музыкантов – студентов и выпускников Санкт-Петербургской консерватории, многие из которых, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В арсенале оркестра 106 уникальных по звучанию инструмента ручной работы с диапазоном в 4 октавы. Оркестр известен во всем мире, в репертуаре музыка от Баха до Шостаковича и от Вивальди до Хачатуряна.

Благотворительный фонд «Близкие другие» был создан два года назад – на основе и по инициативе благотворительной организации «Перспективы» для того, чтобы искать и аккумулировать средства для проектов небольших благотворительных организаций, проекты которых помогают детям и взрослым с тяжелыми нарушениями развития и ментальной инвалидностью. За два года фонд «Близкие другие» помог в строительстве дома сопровождаемого проживания в поселке Раздолье в Приозерском районе Ленобласти, помог подопечным АНО «Новые Перспективы» – молодым людям с множественными ментальными нарушениями, проживающим в психоневрологических интернатах, БОО «Шаг навстречу» и их подопечным – детям и молодым людям, проживающим в Детском доме-интернате Павловска. Кроме того, «Близкие другие» ведет важный проект, поддержанный Фондом президентских грантов «Юридическая поддержка и сопровождение людей с тяжелой инвалидностью из психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов и сотрудников некоммерческих организаций, оказывающих им помощь».

«Фонтанка» писала о двух благотворительных концертах звезд оперы и балета, которые организовал фонд в Александринском театре. Также состоялся музыкальный фестиваль «Дом на воле», благотворительный вечер с участием звезд оперы Мариинского театра в Шереметевском дворце, концерт в Александро-Невской лавре с участием молодежного симфонического оркестра. И вот теперь – концерт Российского рогового оркестра.