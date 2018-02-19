Роскосмос готов приватизировать МКС

Роскосмос готов обсуждать приватизацию российского сегмента Международной космической станции (МКС). С предложением взять сегмент в концессию выступила группа компаний «S7 космические транспортные системы».

Подробности 19 февраля сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Известия». По информации издания, к обсуждению деталей возможного соглашения госкорпорация сможет приступить, когда получит соответствующее письменное обращение от S7.

«Инициатива S7 по развитию частно-государственного партнерства в космосе соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем», — отметили в Роскосмосе.

Гендиректор «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов ранее заявлял о готовности подписать подобное соглашение.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что развитие государственно-частного партнерства дает возможность сохранить МКС после 2024 года.

«Безусловно, МКС как инфраструктурный объект должна быть сохранена, — полагает член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин. — Возле Земли должна быть обитаемая станция. Но освоение ближнего космоса — это в первую очередь задача бизнеса. А государство в партнерстве с частными компаниями должно сосредоточиться на исследовании дальнего космоса».

Российская компания S7 Space («С7 Космические транспортные системы») владеет космодромом «Морской старт» (расположен в Тихом океане у берегов американского штата Калифорния) и занимается запусками с Байконура в рамках «Наземного старта».

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа прекратит финансирование Международной космической станции к 2025 году. Как считают конгрессмены, содержание станции обходится слишком дорого, а также мешает развитию американской космонавтики, которой следует сосредоточиться на исследовании глубокого космоса.