Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%

«Билеты в лето» – скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит традиционную распродажу «Билеты в лето». Купить билеты со скидкой до 30% можно на полеты с 1 марта по 28 октября 2018г. Акция проводится в период с 12 по 25 февраля 2018г.

Приобрести билеты можно не только на летний период, но и на весну. Жители Санкт-Петербурга могут отправиться на любимые курорты в Сочи, Симферополь, Батуми, Ларнаку, а также в Тбилиси, Ереван, Барселону, Тель-Авив и Пекин. По привлекательным ценам можно купить также билеты во Франкфурт – новый прямой рейс авиаперевозчика. Подробнее о направлениях и условиях – на сайте авиакомпании.

Билеты в продаже – на официальном сайте uralairlines.com, в фирменных авиакассах, в мобильном приложении Uralairlines, в call-центр 8-800-7700-262. Скидки распродажи суммируются с бонусами программы «Крылья».

Сроки проведения акции «Билеты в лето»: с 12 по 25 февраля 2018г. Вылеты с 1 марта по 28 октября 2018г. Количество мест ограничено.

Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях акции здесь и по телефону 8-800-77-00-262