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19.02.2018 10:40

Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%

Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

«Билеты в лето» – скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит традиционную распродажу «Билеты в лето». Купить билеты со скидкой до 30% можно на полеты с 1 марта по 28 октября 2018г. Акция проводится в период с 12 по 25 февраля 2018г.

Приобрести билеты можно не только на летний период, но и на весну. Жители Санкт-Петербурга могут отправиться на любимые курорты в Сочи, Симферополь, Батуми, Ларнаку, а также в Тбилиси, Ереван, Барселону, Тель-Авив и Пекин. По привлекательным ценам можно купить также билеты во Франкфурт – новый прямой рейс авиаперевозчика. Подробнее о направлениях и условиях – на сайте авиакомпании.

Билеты в продаже – на официальном сайте uralairlines.com, в фирменных авиакассах, в мобильном приложении Uralairlines, в call-центр 8-800-7700-262. Скидки распродажи суммируются с бонусами программы «Крылья».

Сроки проведения акции «Билеты в лето»: с 12 по 25 февраля 2018г. Вылеты с 1 марта по 28 октября 2018г. Количество мест ограничено.

Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях акции здесь и по телефону 8-800-77-00-262


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Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40

Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%

«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
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16.02.2018 12:00

Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать

Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30

Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц

Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
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Авиакомпания «Уральские авиалинии»
19.02.2018 10:40
Билеты на летние рейсы «Уральских авиалиний» подешевели на 30%
«Билеты в лето» - скидки до 30% от авиакомпании на вылеты с 1 марта по 28 октября
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30
Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц
Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.02.2018 12:53
«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
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