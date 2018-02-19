Манчини: После завершения контракта с «Зенитом» мне бы хотелось тренировать сборную Италии

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини прокомментировал очередные слухе об уходе в сборную Италии и рассказал о планах на оставшиеся игры в сезоне.

«Я уже говорил, что после завершения контракта с «Зенитом» мне хотелось бы тренировать сборную, – цитирует Манчини сайт Fcinter1908. – На этом все. Если бы у меня была такая возможность сегодня, то, безусловно, можно было бы ее рассмотреть. Впечатления от работы в «Зените»? Это новый опыт. Команда сильно изменилась, но сезон проходит хорошо. У нас был спад в последние месяцы, потому что мы играли по четвергам, а в воскресенье не могли делать замен в составе. У нас осталось десять матчей, постараемся догнать «Локомотив».

Напомним, Роберто Манчини официально вошел в должность главного тренера «Зенита» 1 июня 2017 года. Контракт с ним подписан на 3 сезона, то есть до лета 2020 года. Ранее неоднократно появлялись сообщения из неофициальных источников о возможном уходе Манчини на пост главного тренера сборной Италии, который освободился после непопадания команды на чемпионат мира. В частности, в начале февраля сообщалось, что Манчини провел переговоры с федерацией футбола Италии.

«Зенит» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Локомотиву» 8 очков.