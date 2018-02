У французской фигуристки обнажилась грудь во время выступления на Олимпиаде

Пикантный конфуз произошел с французской фигуристкой Габриэлой Пападакис на Олимпиаде в Пхенчхане 19 февраля. В ходе короткой программы в танцах на льду часть топа Пападакис задралась, обнажив грудь. В этот момент спортсменка выполняла один из элементов со своим партнером Гийомом Сизероном.

«Меня это сильно отвлекло, – цитирует Габриэлу сайт телеканала «Матч ТВ». – Это кошмар. Это случилось за несколько секунд до окончания программы. У меня не было выбора, нужно было докатиться до конца. Я тут же это почувствовала. Оставалось только молиться».

Отметим, что французы заняли второе место (81,93 балла) по итогам короткого танца, проиграв только канадцам Тесса Вирту/Скотт Мойр (83,67). Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (Россия) заняла шестое место (75,47). Произвольная программа, по итогам которой будут распределены медали, состоится 20 февраля, начало в 4:00 по московскому времени.

Gabriella Papadakis experiences a costume malfunction with her dress for the second time this week, according to @KurtBrowning



The clasp at the back of her halter snapped.



Bad luck and a distraction for the experienced French pair. pic.twitter.com/F6quTbadWu