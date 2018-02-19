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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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19.02.2018 10:15

У французской фигуристки обнажилась грудь во время выступления на Олимпиаде

Пикантный конфуз произошел с французской фигуристкой Габриэлой Пападакис на Олимпиаде в Пхенчхане 19 февраля. В ходе короткой программы в танцах на льду часть топа Пападакис задралась, обнажив грудь. В этот момент спортсменка выполняла один из элементов со своим партнером Гийомом Сизероном.

«Меня это сильно отвлекло, – цитирует Габриэлу сайт телеканала «Матч ТВ». – Это кошмар. Это случилось за несколько секунд до окончания программы. У меня не было выбора, нужно было докатиться до конца. Я тут же это почувствовала. Оставалось только молиться».

Отметим, что французы заняли второе место (81,93 балла) по итогам короткого танца, проиграв только канадцам Тесса Вирту/Скотт Мойр (83,67). Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв (Россия) заняла шестое место (75,47). Произвольная программа, по итогам которой будут распределены медали, состоится 20 февраля, начало в 4:00 по московскому времени.



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19.02.2018 13:10
В Образцовом квартале проводили зиму
Традиционным сжиганием чучела окончился праздник Масленицы в Образцовых кварталах. Все жители с удовольствием приняли участие в традиционных русских забавах и конкурсах
предоставлено компанией Setl City
19.02.2018 12:10
Только в «Петербургской Недвижимости»: мебель в квартиру, телевизор – в подарок
Компания «Петербургская Недвижимость» продолжает акцию в рамках предложения «Квартира с отделкой, мебелью и техникой». При заказе полной меблировки квартиры до конца февраля клиенты получат в подарок сверхтонкий LED-телевизор Philips
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