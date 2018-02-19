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19.02.2018 09:44

Аришке очень нужна ваша помощь

Годовалой Арине при рождении поставили диагноз - отсутствие ануса (атрезия). Спустя некоторое время диагностировали не просто атрезию ануса, а её клоакальную форму. Кроме того, была обнаружена атрезия пищевода, трахеопищеводный свищ. По словам врачей, у Арины очень сложный случай, за 15 лет в России было прооперировано всего трое детей с похожей ситуацией. Операцию надо делать срочно. Медики посоветовали обратиться к одному из ведущих специалистов по этому заболеванию. Только работает этот специалист в американской клинике, и счёт за лечение там выставили огромный – более 6 миллионов рублей.
Аришке очень нужна ваша помощь

Благотворительный фонд «Алёша» просит оказать помощь в сборе средств на операцию.

Батаева Арина, 1 год.

Аноректальная мальформация, клоакальная форма.

Спасёт операция. Стоимость 6 245 750 рублей.

История Арины началась 4 октября 2016 года в роддоме. До этого ни многочисленные анализы, ни УЗИ, ни лечащие врачи не обнаружили каких-либо патологий. Наоборот, все было отлично «как по учебникам». Только при рождении в роддоме им. Мухиной в Москве был диагностирован первый порок – отсутствие ануса (атрезия). Через некоторое время (с помощью рентгена) обнаружен второй – атрезия пищевода, трахеопищеводный свищ. Девочку срочно перевезли в ДГКБ св. Владимира, где в первые сутки жизни была сделана операция на пищеводе.

Два месяца Аришка провела в реанимации, после чего её перевели в отделение новорождённых, где она пробыла ещё 2,5 месяца. Там же Арине диагностировали не просто атрезию ануса, а её клоакальную форму.

Но самое страшное даже не это. Сразу после рождения девочке на животик вывели стому и калоприемник. Для неё это единственный возможный способ опорожнять кишечник. Маме приходится постоянно контролировать и состояние кожи вокруг стом, так как кожа на животике тонкая, чувствительная и не предназначена для контакта с калом. Калоприёмники нужно часто менять, в течение дня выпускать накопившиеся в нем газы и кал, иначе он может переполниться и отклеиться.

После выписки Арине ещё не раз приходилось лежать в больнице – остеомиелит правой бедренной кости, пиелактазия левой почки. Но всё это не так тревожило родителей, как предстоящая операция на клоаке. Мама и папа в панике стали искать специалистов, которые смогут помочь (на операции должны присутствовать не только хирурги, а ещё и гинеколог, проктолог и уролог). К сожалению, случай у Арины очень сложный. За 15 лет в России было прооперировано всего трое детей с похожей ситуацией. Лечащий врач посоветовал обратиться в клинику в Коламбусе (США, Огайо) к одному из ведущих специалистов по этому заболеванию – доктору Марку Левитту. Изучив выписки из больницы, он согласился принять Арину в своей клинике, но счёт, который выслали семье, оказался огромным – 107 500 долларов, или 6 245 750 рублей.

«Пожалуйста, не оставьте нашу просьбу о помощи без внимания. Вы – последняя надежда обеспечить нашей маленькой дочке дальнейшую счастливую жизнь без калоприемников, постоянных больниц и страха, что вот-вот в садике либо школе может произойти «конфуз», после которого жизнь нашей Аришки станет асоциальной», – обращаются родители девочки.

Есть шанс, что при удачной операции девочка сможет контролировать акты дефекации и мочеиспускания, а также в будущем сможет вести нормальную половую жизнь и родить детей. Но лечение надо начинать как можно быстрее. Организм девочки растёт и развивается с каждым месяцем, с ним же растёт и патология. Чем старше Арина – тем меньше шансов на удачный исход. Девочке крайне нужна ваша помощь. Пожалуйста, подарите Аришке счастливое детство и надежду на будущее.

Помочь Арине вы можете на сайте Благотворительного фонда «Алёша» – http://www.aleshafond.ru/children/bataeva-arina?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=bataeva .

Также вы можете сделать пожертвование на расчётный счет фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Батаевой Арины"


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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