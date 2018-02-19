Аришке очень нужна ваша помощь
Благотворительный фонд «Алёша» просит оказать помощь в сборе средств на операцию.
Батаева Арина, 1 год.
Аноректальная мальформация, клоакальная форма.
Спасёт операция. Стоимость 6 245 750 рублей.
История Арины началась 4 октября 2016 года в роддоме. До этого ни многочисленные анализы, ни УЗИ, ни лечащие врачи не обнаружили каких-либо патологий. Наоборот, все было отлично «как по учебникам». Только при рождении в роддоме им. Мухиной в Москве был диагностирован первый порок – отсутствие ануса (атрезия). Через некоторое время (с помощью рентгена) обнаружен второй – атрезия пищевода, трахеопищеводный свищ. Девочку срочно перевезли в ДГКБ св. Владимира, где в первые сутки жизни была сделана операция на пищеводе.
Два месяца Аришка провела в реанимации, после чего её перевели в отделение новорождённых, где она пробыла ещё 2,5 месяца. Там же Арине диагностировали не просто атрезию ануса, а её клоакальную форму.
Но самое страшное даже не это. Сразу после рождения девочке на животик вывели стому и калоприемник. Для неё это единственный возможный способ опорожнять кишечник. Маме приходится постоянно контролировать и состояние кожи вокруг стом, так как кожа на животике тонкая, чувствительная и не предназначена для контакта с калом. Калоприёмники нужно часто менять, в течение дня выпускать накопившиеся в нем газы и кал, иначе он может переполниться и отклеиться.
После выписки Арине ещё не раз приходилось лежать в больнице – остеомиелит правой бедренной кости, пиелактазия левой почки. Но всё это не так тревожило родителей, как предстоящая операция на клоаке. Мама и папа в панике стали искать специалистов, которые смогут помочь (на операции должны присутствовать не только хирурги, а ещё и гинеколог, проктолог и уролог). К сожалению, случай у Арины очень сложный. За 15 лет в России было прооперировано всего трое детей с похожей ситуацией. Лечащий врач посоветовал обратиться в клинику в Коламбусе (США, Огайо) к одному из ведущих специалистов по этому заболеванию – доктору Марку Левитту. Изучив выписки из больницы, он согласился принять Арину в своей клинике, но счёт, который выслали семье, оказался огромным – 107 500 долларов, или 6 245 750 рублей.
«Пожалуйста, не оставьте нашу просьбу о помощи без внимания. Вы – последняя надежда обеспечить нашей маленькой дочке дальнейшую счастливую жизнь без калоприемников, постоянных больниц и страха, что вот-вот в садике либо школе может произойти «конфуз», после которого жизнь нашей Аришки станет асоциальной», – обращаются родители девочки.
Есть шанс, что при удачной операции девочка сможет контролировать акты дефекации и мочеиспускания, а также в будущем сможет вести нормальную половую жизнь и родить детей. Но лечение надо начинать как можно быстрее. Организм девочки растёт и развивается с каждым месяцем, с ним же растёт и патология. Чем старше Арина – тем меньше шансов на удачный исход. Девочке крайне нужна ваша помощь. Пожалуйста, подарите Аришке счастливое детство и надежду на будущее.
Помочь Арине вы можете на сайте Благотворительного фонда «Алёша» – http://www.aleshafond.ru/children/bataeva-arina?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=bataeva .
Также вы можете сделать пожертвование на расчётный счет фонда:
Расчётный счёт в Cбербанке
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счёт банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Батаевой Арины"