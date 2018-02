ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом 19 февраля сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

Удар нанесли по подземной инфраструктуре. Израильские военные заявили, что ответственность за «террористические атаки» лежат на радикальном палестинском движении ХАМАС.

Накануне, 18 февраля, Израиль нанес 18 авиаударов по позициям ХАМАС в секторе Газа, в ответ последовал обстрел со стороны Палестины. «Прозвучали сирены в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдерот», — отмечали военные.

A short while ago, in response to the rocket that was launched at Israel earlier today, IAF fighter jets targeted underground infrastructure in the southern Gaza Strip