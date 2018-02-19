Петербургская пенсионерка засмотрелась на венгерские шубы и лишилась денег

Четыре меховых изделия сомнительного качества достались пожилой жительнице Северной столицы за 270 тысяч рублей. Сердобольная пенсионерка не смогла отказать в помощи бедным иностранкам.

Как стало известно «Фонтанке», днём 17 февраля на проспекте Просвещения две дамы в шубах завели разговор с 70-летней петербурженкой. Они сообщили, что приехали из Венгрии, в пользу этого факта говорил акцент. Иностранки попросили материальной помощи у российской пенсионерки, в залог они отдали самое дорогое — четыре шубы. Обещали, что меховые изделия можно будет сдать в специализированный отдел в торговом центре «Гранд Каньон», где за них заплатят.

Пенсионерка заняла денег у соседки, добавила своих и отдала в руки новых знакомых 270 тысяч рублей. А когда пришла по названному адресу, то отдела, где якобы принимают венгерские шубы, не нашла. На следующий день об обмане женщина сообщила в полицию.