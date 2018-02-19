В Минпромторге рассказали, когда правительство пересядет на автомобили проекта «Кортеж»
Правительство России может пересесть на автомобили проекта «Кортеж» в конце этого года или начале следующего. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Подробности 19 февраля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Ведомости». «Я думаю, что это может произойти в конце этого года — начале следующего. К этому времени все желающие уже смогут заказывать себе автомобили проекта «Кортеж», — сказал Мантуров в интервью.
По его словам, из всего предполагаемого модельного ряда, сам он, скорее всего, пересядет на седан, но также его интересует внедорожник.
«Лично я дождусь появления внедорожника. Мы до конца следующего года должны выпустить и добавить к линейке этот автомобиль. Скорее всего, у меня, как и у других членов правительства, будет седан. Правда, сомневаюсь, что в этом году удастся пересесть на него», — рассказал Мантуров.
Минпромторг рассчитывает поставить Федеральной службе охраны до 70 автомобилей проекта «Кортеж» для первых лиц государства.
Справка:
«Кортеж» — неофициальное название специально разработанного автомобиля представительского класса для поездок президента России. Официальное название — «Единая модульная платформа». Предполагается, что автомобили будут выпускаться под маркой Aurus, образовано начальными слогами слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия). Оказывать содействие Центральному научно-исследовательскому автомоторному институт и помогать с реализацией автомобилей будет компания Sollers. Ожидается, что дебют нового автомобиля состоится в рамках инаугурации президента РФ в 2018 году.