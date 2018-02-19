В Минпромторге рассказали, когда правительство пересядет на автомобили проекта «Кортеж»

Правительство России может пересесть на автомобили проекта «Кортеж» в конце этого года или начале следующего. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Подробности 19 февраля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Ведомости». «Я думаю, что это может произойти в конце этого года — начале следующего. К этому времени все желающие уже смогут заказывать себе автомобили проекта «Кортеж», — сказал Мантуров в интервью.

По его словам, из всего предполагаемого модельного ряда, сам он, скорее всего, пересядет на седан, но также его интересует внедорожник.

«Лично я дождусь появления внедорожника. Мы до конца следующего года должны выпустить и добавить к линейке этот автомобиль. Скорее всего, у меня, как и у других членов правительства, будет седан. Правда, сомневаюсь, что в этом году удастся пересесть на него», — рассказал Мантуров.

Минпромторг рассчитывает поставить Федеральной службе охраны до 70 автомобилей проекта «Кортеж» для первых лиц государства.