Уксус привел двух петербурженок на больничную койку

В НИИ скорой помощи спасают двух петербурженок, отравившихся уксусом.

Как стало известно «Фонтанке», днем 18 февраля в НИИ скорой помощи с разницей в два часа были доставлены две пациентки, выпившие уксусной кислоты. Примечательно, что обе — из Калининского района, но, скорее всего, связи между этими случаями нет. Одна пострадавшая — 24-летняя жительница новостройки на Кушелевской дороге. Место проживание второй, уроженки Таджикистана 37-ми лет неизвестно, но забрали ее от делового центра на Минеральной улице. Обе жертвы кислоты направлены на отделение токсикологии.