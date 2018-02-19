СМИ: В Китае произошла стычка из-за ядерного чемоданчика Трампа

Между сотрудниками служб безопасности США и Китая произошла стычка из-за американского ядерного чемоданчика. Инцидент произошел в ходе визита президента США Дональда Трампа в Поднебесную.

Как 19 февраля пишет РБК со ссылкой на издание Axios, драка произошла 9 ноября прошлого года. Когда Трамп входил в зал для переговоров с коллегами из Пекина, за ним попытался последовать сотрудник с ядерным чемоданчиком. Издание отмечает, что такой сотрудник вместе с врачом «всегда должен быть рядом с президентом».

«Когда американский военный помощник, несущий чемоданчик, вошел в Большой зал, китайские сотрудники служб безопасности заблокировали ему вход», — сказано в сообщении. Члены делегации США вызвали главу аппарата Белого дома Джона Келли, который решительно пошел в зал, сказав: «Мы заходим».​

«Потом началась суматоха. Китайский офицер безопасности схватил Келли, но Келли сбросил его руку. Затем агент Секретной службы США схватил китайского сотрудника и повалил его на землю», — описывает события Axios. Драка быстро закончилась. Источники издания отмечают, что администрация Трампа предупреждала Пекин о сопровождающих президента, но, скорее всего, принимающая сторона не получила инструкций.