На Ржевке полыхала «Америка»

В ночном пожаре выгорело здание ночного клуба с сауной в Красногвардейском районе Петербурга 19 февраля.

Как рассказали в пресс-службе МЧС города, сообщение о возгорании в клубе «Америка» на Индустриальном проспекте, 9 поступило около четырёх утра. В двухэтажном здании пламя охватило площадь в 50 квадратных метров на первом этаже, 100 квадратных метров — на втором. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара повысили до номера 1БИС.

К 5:45 спасатели справились с огнём. В тушении задействовали восемь расчётов. Пострадавших нет.

Фото: 78.mchs.gov.ru