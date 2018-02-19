Уволенный работник угрожал взорвать «Полушку» на Пискаревке

Лишённый положенных денег рабочий торговой сети в Петербурге решил привлечь внимание ФСБ к своей беде. Звонок с угрозой взрыва обернулся для него реальной перспективой — уголовной.

Как стало известно «Фонтанке», 18 февраля около 11:20 на телефон доверия УФСБ поступил звонок от недовольного, но решительного мужчины. 43-летний гражданин Молдовы пожаловался, что его уволили из магазина «Полушка» на Екатерининском проспекте, 2 и не заплатили. Чтобы добиться денег, он готов взорвать ненавистное место работы.

На место предполагаемой угрозы выехали оперативные службы, взрывчатых веществ не обнаружили. Стражи порядка задержали звонившего. В отношении него составлен административный протокол за нарушение правил пребывания на территории РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.