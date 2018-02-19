МОК о досрочном завершении Игр-2018 для россиян: Судить о чем-то пока очень рано

О возможных санкциях, которые могут последовать в ответ на обнаружение допинга у российского керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде в Пхенчхане, рассказал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Досрочное завершение Олимпиады для Россиян? Это решит комиссия Николь Ховерц, которая следит не только за спортсменами, но и за всеми представителями делегации. Судить о чем-то пока очень рано. Что касается российского флага на церемонии закрытия, то есть несколько критериев, и сейчас любые предположения на эту тему – чистые спекуляции. Итоги будут подведены 24 февраля», – цитирует 19 февраля Адамса «Спорт-Экспресс».

Напомним, в допинг-пробе «А» бронозового призера Олимпиады в Пхенчхане Александра Крушельницкого обнаружили мельдоний. Спортсмен предположил, что ему подмешали запрещенный перпарат на сборах в Японии. На понедельник запланировано вскрытие допинг-пробы «Б».

Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн. Предполагается, что в такой ситуации положительный допинг-тест одного из спортсменов может привести к ужесточению ограничительных мер.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчахне продлится до 24 февраля.