Пьяный петербуржец воспитывал младенца раскаленной сковородкой

Раскаленная сковорода пошла в ход при воспитании ребенка, которому не исполнилось и года. Полиция Красносельского района Петербурга такие педагогические принципы не оценила: глава семьи задержан и стал фигурантом уголовного дела.

Как стало известно «Фонтанке», семейная драма разыгралась в шесть утра в воскресенье, 18 февраля, в квартире на улице Лермонтова в Красном Селе. 28-летний местный житель решил за что-то проучить своего ребенка, родившегося в прошлом году. Мужчина прижал руку малыша к раскаленной сковороде, а потом еще и несколько раз ударил его.

У ребенка (как уточнили в ГУМВД РФ по Петербургу и области, ему 7 месяцев) — ожоги пальцев на левой руке, ушибы. Госпитализация ему не потребовалась: лечиться он будет амбулаторно.

Агрессивного отца семейства задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, по факту возбуждено дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Уже известно, что в то утро петербуржец был нетрезв.

Несмотря на то, что мужчина, как и его жена — безработные, семья на профилактическом учете не состояла.