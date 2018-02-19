В МОК допустили, что Крушельницкому могли подмешать мельдоний

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил предположение, что олимпийскому чемпиону по керлингу Александру Крушельницкому могли подмешать запрещенный препарат. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, пишет 19 февраля «Чемпионат.com».

«Если образец B будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий, — заявил он. — Мы не готовы к скоропалительным решениям в отношении российских спортсменов».

Напомним, 18 февраля допинг-проба А Крушельницкого дала положительный результат, в ней обнаружили мельдоний. В беседе с представителями российской команды керлингист предположил, что запрещенный препарат подмешал кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.

Вскрытие допинг-пробы B состоится в понедельник.

13 февраля Крушельницкий в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.