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19.02.2018 08:04

В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против россиян

США рассматривают возможность введения новых санкций ряда против россиян. Об этом в интервью телеканалу CBS News накануне заявил глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

«Мы уже предприняли шаги, благодаря которым предотвратили ряд военных сделок России. И мы рассматриваем список персоналий для возможного наложения санкций», — цитирует Lenta.ru ответ Тиллерсона на вопрос, почему до сих пор не претворены в жизнь одобренные Конгрессом ограничительные меры.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество», говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Министерство финансов США 30 января обнародовало так называемый «Кремлевский доклад». Это список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. В него попали 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 представителей крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов. В Минфине США заявили, что за публикацией списка последуют и конкретные санкции для некоторых его фигурантов. Однако никакой конкретики не появилось до сих пор.


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