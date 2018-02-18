Скончалась лингвист Нина Арутюнова

Известный советский и российский лингвист скончалась на 95-м году жизни 17 февраля. Информация об этом появилась на официальном портале Института языкознания РАН.

В Институте Нина Арутюнова проработала с 1954 по 2018 годы.

«О дате прощания с Ниной Давидовной Арутюновой будет сообщено позднее», – говорится в сообщении.

В сфере научных интересов Нины Арутюновой были такие, как теория коммуникации, философский и концептуальный анализ языка, а также теоретическая морфология и синтаксис.