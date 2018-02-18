Петербургская погода показывает пример стабильности

Начало рабочей недели в Петербурге будет относительно теплым и снежным. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС со ссылкой на данные метеорологов.

Согласно прогнозам, погода будет мало отличаться от последних дней. В течение дня пройдет небольшой снег, а сила ветра днем будет достигать 4 – 9 метров в секунду (ночью он будет чуть слабее).

Ночью температура воздуха опустится до минус 6 градусов, днем будет минус 3-5 градусов. В ведомстве предупреждают: на дорогах возможна гололедица.