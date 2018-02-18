В Ираке приговорили к тюрьме 17-летнюю немку за вступление в ИГ
В Ираке 17-летнюю гражданку Германии Линду В. приговорили к шести годам тюрьмы за членство в группировке «Исламское государство», сообщает Suddeutsche Zeitung.
Суд по делу девушки проходил в Багдаде, так как она является несовершеннолетней, процесс был закрытым. В МИД Германии не подтвердили информацию о приговоре.
Летом 2016 года школьница заявила, что приняла ислам, после чего пропала. Ее задержали во время освобождения Мосула иракскими военными. В декабре 2017 года мать Линды и ее сестра приехали навестить ее. Девушка заявила, что пожалела о решении, которое «разрушило ее жизнь».
Ранее сообщалось, что в Норвегии вербовщика ИГ приговорили к девяти годам тюрьмы.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Источник: Газета.Ru