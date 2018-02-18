СМИ: Крушельницкий пропустил один допинг-тест перед Олимпиадой

Керлингист из России Александр Крушельницкий пропустил допинг-тест перед Олимпиадой. Об этом 18 февраля сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sport24.ru.

По данным СМИ, результаты одного тестирования керлингиста, проведенного Российским антидопинговым агентством, были отрицательными. Однако, в январе спортсмен пропустил следующие тест. За это он получил первый флажок, а при получении трех происходит дисквалификация на два года.

Напомним, что днем 18 февраля появилась информация о том, что допинг-проба бронзового призера Игр-2018, Александра Крушельницкого дала положительный результат. Проба B должна быть вскрыта утром 19 февраля.