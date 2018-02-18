Патриарх Кирилл прокомментировал стрельбу в Кизляре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родственникам и близким погибших при стрельбе в дагестанском Кизляре, а также заявил, что потрясен случившимся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу патриаршей пресс-службы иерея Александра Волкова.

По его словам, патриарх расценивает «это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе».

Напомним, что в результате стрельбы в Кизляре погибли пять человек. Есть раненные, в том числе, сотрудники правоохранительных органов.