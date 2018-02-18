В США мужчина попытался протаранить двери международного аэропорта

В США в городе Пеория штата Иллинойс был задержан мужчина, который пытался на угнанной машине прорваться в здание городского международного аэропорта. Об этом сообщается на сайте Международного аэропорта имени генерала Уэйна Даунинга.

Как отмечается в сообщении, мужчина попытался въехать на угнанном автомобиле в двери главного терминала. Затем он покинул машину, вошел в здание и хотел пройти в помещение, в котором осуществляется контроль за деятельностью аэропорта, но его не пустили. В течение семи минут он предпринимал попытки проникнуть в помещение, а потом вышел из здания аэропорта и хотел угнать полицейскую машину, которая стояла на парковке аэропорта. В процессе угона сотрудники американских правоохранительных органов задержали нарушителя. В последствии он был арестован и госпитализирован.

На время проведения операции по задержанию аэропорт был закрыт, и саперы проверили его на предмет взрывчатки, но не нашли ничего подозрительного. Воздушная гавань вернулась к штатной работе. Как полагают власти, инцидент не связан с терроризмом, и задержанный действовал в одиночку.