Следствие отвечает на вопрос, как могло произойти ДТП с «Ласточкой» и автобусом

Водитель автобуса, до последнего пытавшийся минимизировать ущерб от столкновения с поездом, и 7-миллонные убытки. Предварительную картину столкновения скоростного поезда и пассажирского автобуса к 18 февраля восстановили следователи.

Сейчас они описывают ситуацию, как «одно нарушение породило другое нарушение». Проводив «Ласточку», дежурный в Зеленогорске (предыдущей станции), возможно, покинул свое рабочее место, вместо того, чтобы предупредить коллегу в Рощино о приближении поезда загодя. Уверенный в соблюдении ПДД водитель автобуса спокойно въехал на переезд, а дежурная прямо в этот момент (возможно, не глядя) пыталась закрыть шлагбаумы. В суматохе нажатие аварийных систем и открытие проезда для оказавшегося в западне автобуса оказалось невозможным.

По уточненной информации, водитель автобуса до последнего пытался убрать транспортное средство с пути поезда и прижимался к находившемуся впереди барьеру, но траектории все равно пересекались. Тогда он и спас 15 человек, мгновенно высадив их из автобуса. А сам остался, пытаясь знаками дать понять машинисту, что нужно остановиться.

Кстати, по некоторой информации, детей в автобусе было больше – семь.

Подробности о том, как вообще могла произойти такая авария при соблюдении водителем ПДД – на «Водителе Петербурга».

Напомним, днем 18 сентября СК официально заявил о том, что подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным после столкновения поезда и автобуса, проходят дежурные по станциям в Рощино и Зеленогорске.

Сама же авария произошла днем 17 февраля, когда группа сотрудников «Кировского завода» с семьями направлялась на курорт Пухтолова Гора.