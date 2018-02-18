МВД узнало о направленных от имени кандидата в президенты угрозах ТЦ

Полиция проводит проверку после того, как в торговые центры в Москве поступили письма с угрозами и требованиями выкупа, отправленные с электронной почты, адрес которой указывает на одного из кандидатов в президенты России. Об этом сообщили РБК в столичном ГУ МВД.

«В полицию от администраций нескольких торговых центров Москвы поступили заявления о фактах вымогательства. На электронную почту организаций поступили анонимные письма с требованиями о выплате определенной денежной суммы и угрозами дестабилизировать их работу в случае отказа. Все сообщения были отправлены с аккаунта, при формировании которого использовались установочные данные одного из кандидатов в президенты России», — рассказали в пресс-службе главка.

В полиции не уточнили, о каком из кандидатов идет речь.