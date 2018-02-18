Рухнувшая крыша ангара погребла под собой два десятка машин в Подмосковье

Крыша стоянки не выдержала веса снега и рухнула. ЧП произошло вечером 18 февраля в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

По предварительной информации, около 17:45 у дома 10 по Рождественской улице в Балашихе произошло обрушение на территории частной стоянки. Под тяжестью снега рухнул навес на площади 450 квадратных метров.

«В разной степени пострадали 20 автомобилей», – добавляют в ведомстве.

Раненных в результате инцидента нет.