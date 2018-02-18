Трое детей погибли в пожаре на Урале

Трагический инцидент произошел в Екатеринбурге вечером 18 февраля. В результате пожара в жилом доме погибли трое детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК по Свердловской области.

По предварительной информации, огнем оказалась охвачена квартира многоквартирного дома на Сиреневом бульваре. Двух взрослых смогли спасти сотрудники МЧС. А вот дети, 4-летний и 5-летний мальчики, а также 2-летняя девочка погибли.

На месте сейчас работают следователи. Причины гибели детей установят судмедэксперты. Также им предстоит выяснить, почему в квартире разгорелся огонь.