Кристиан Нобоа покидает «Зенит»

Эквадорский полузащитник покинет петербургский клуб. Кристиана Нобоа ждут в казанском «Рубине».

Информация об этом появилась 18 февраля на сайте клуба. «Полузащитник сборной Эквадора Кристиан Нобоа продолжит карьеру в «Рубине» на правах аренды. Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до окончания сезона 2017/18», – сообщается на сайте «Рубина».

Напомним, эквадорец переехал в Россию в 2007 году и начал играть именно за «Рубин». В составе «Зенита» он выступает с 2017 года, в текущем сезоне он выходил на поле только дважды. Ранее сообщалось, что Нобоа хочет вернуться в эквадорский «Эмелек».