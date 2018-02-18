Неонацисты снова разгромили Россотрудничество в Киеве на глазах полиции

Представительство Россотрудничества в Киеве разгромили второй раз за два дня, никто из участников погрома не был арестован, сообщает ТАСС в воскресенье, 18 февраля.

Они забросали здание камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Рядом стояли сотрудники полиции, однако они не мешали злоумышленникам. Отмечается, что пострадали находящиеся по соседству офисы Сбербанка и Альфа-банка.

Лидер ОУН заявил, что неонацисты и дальше будут «громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора" (России. — Прим. «Ленты.ру»)».

17 февраля офис Россотрудничества также подвергся нападению радикалов. Глава представительства обратился в полицию с требованием возместить нанесенный материальный ущерб. Российская сторона призвала Киев осудить это нападение, но на официальном уровне никто из руководства Украины до сих пор не отреагировал.

Сообщалось, что акцию провели националисты, они провели в здании около получаса, разрисовали стены и выкрикивали экстремистские лозунги, а также сожгли российский флаг. После этого в адрес руководства офиса поступило официальное письмо из полиции Киева, в котором сообщалось, что силовики разрывают договор об охране здания «в связи с форс-мажорными обстоятельствами».