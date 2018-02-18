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18.02.2018 20:20

Как в Петербурге отметили Масленицу

Праздничные гуляния на Елагином острове в Петербурге закончились сожжением пятиметрового чучела вечером 18 февраля.
Как в Петербурге отметили Масленицу
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

На масляном лугу в ЦПКиО народные гуляния закончились традиционным сожжением чучела. Пятиметровая горящая Масленица завершила праздничную неделю. Кроме того, горожане на главных городских гуляниях катались на запряженных лошадьми санях, водили хороводы и ели блины. Был на гуляниях и медведь, правда, не настоящий. На тематических мастер-классах юные петербуржцы делали куклы-обереги.

Как в Петербурге отметили Масленицу

Россияне отметили масленицу по-разному. В Суздале на главном городском празднике устроили олимпиаду, победившим в блиноборье давали «блинокоины».

В Кемерове праздник закончился травмами – нетрезвый мужчина сорвался с призового столба, сейчас ему оказывают помощь медики.

Напомним, накануне в арт-парке Никола-Ленивец художник Николай Полисский сжёг 30-метровый костёл.

 


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Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
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16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
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16.02.2018 10:00
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