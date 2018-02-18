Как в Петербурге отметили Масленицу

Праздничные гуляния на Елагином острове в Петербурге закончились сожжением пятиметрового чучела вечером 18 февраля.

На масляном лугу в ЦПКиО народные гуляния закончились традиционным сожжением чучела. Пятиметровая горящая Масленица завершила праздничную неделю. Кроме того, горожане на главных городских гуляниях катались на запряженных лошадьми санях, водили хороводы и ели блины. Был на гуляниях и медведь, правда, не настоящий. На тематических мастер-классах юные петербуржцы делали куклы-обереги.

Россияне отметили масленицу по-разному. В Суздале на главном городском празднике устроили олимпиаду, победившим в блиноборье давали «блинокоины».

В Кемерове праздник закончился травмами – нетрезвый мужчина сорвался с призового столба, сейчас ему оказывают помощь медики.

Напомним, накануне в арт-парке Никола-Ленивец художник Николай Полисский сжёг 30-метровый костёл.