Соперники сборной России по хоккею в плей-офф Олимпиады почти ясны

В полуфинале, в случае благоприятного исхода предыдущего матча, россиянам предстоит сразиться с Чехией или США / Словенией.

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