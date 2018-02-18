Соперники сборной России по хоккею в плей-офф Олимпиады почти ясны
Стала понятна сетка матчей плей-офф хоккейного олимпийского турнира 2018 года. В четвертьфинале хоккеисты сборной России встретятся с победителем пары Словения – Норвегия.
В полуфинале, в случае благоприятного исхода предыдущего матча, россиянам предстоит сразиться с Чехией или США / Словенией.
В целом таблица пока выглядит следующим образом:
Швеция (1) — Швейцария (8)/Германия (9)
Чехия (2) — США (7)/Словакия (10)
Россия (3) — Словения (6)/Норвегия (11)
Канада (4) — Финляндия (5)/Южная Корея (12)