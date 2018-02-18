В Москве СК проверяет данные о детях с острой кишечной инфекцией
Следственный комитет России проверяет данные СМИ о детях, оказавшихся в столичной больнице с острой кишечной инфекцией. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, в период с 15 по 17 февраля несколько воспитанников детского сада, расположенного на юге столицы, оказались в стационарах. Детям оказывается вся необходимая помощь.
«В рамках процессуальной проверки будут установлены причины госпитализации детей», – говорят в Следственном комитете.